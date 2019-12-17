Тунисский «Эсперанс» разгромил катарский «Аль-Садд» и занял 5-е место на Клубном ЧМ В Катаре продолжается чемпионат мира среди клубов.

Матч за 5-е место на Клубном чемпионате «Аль-Садд» (Катар) – «Эсперанс» (Тунис) завершился со счетом 2:6.

В составе сильнейшей команды Африки хет-трик сделал Хамду Эльхуни, отличившись на 6-й, 42-й и 74-й минутах. На счету Аниса Бадри дубль. Он забивал на 13-й и 25-й (с пенальти). Автором шестого гола «Эсперанса» на 87-й стал Самех Дербали.

У проигравшего «Аль-Садда» забивали Багдад Бунеджах и Хассан Аль-Хайдос. Оба реализовали 11-метровые на 32-й и 49-й минутах соответственно. Стоит отметить, что с 24-й минуты чемпион Катара играл вдесятером – за игру рукой в своей штрафной был удален защитник Абделкарим Хассан.

«Эсперанс», заняв пятое место, заработает полтора миллиона долларов США.

Сегодня состоится первый полуфинал Клубного чемпионата «Фламенго» (Бразилия) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Завтра 19 декабря за выход в финал поспорят мексиканский «Монтеррей» и английский «Ливерпуль».