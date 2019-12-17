«Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной» Встреча пройдет на «Камп Ноу» и стартует в 23.00 мск.

В среду, 18 декабря мадридский «Реал» сыграет в гостях против «Барселоны». За день до игры столичный клуб назвал список футболистов, которые отправились на матч.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Гарет Бэйл.

На данный момент «Барселона» занимает 1-е место в таблице, набрав 35 очков. У «Реала» – столько же, но «сливочные» уступают каталонцам по дополнительным показателям.