Эрнесто Вальверде: Нужно было провести «класико» еще в октябре Главный тренер «Барселоны» провел пресс-конференцию накануне матча против «Реала».

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В Испании по-прежнему опасаются, что матч «Барселоны» и «Реала» может быть сорван. Изначально игру планировали провести 26 октября, но из-за протестов сторонников независимости Каталонии против испанского правительства противостояние принципиальных соперников перенесли на середину декабря. Отвечая на вопросы журналистов на сегодняшней пресс-конференции Эрнесто Вальверде отметил, что был против переноса.

«Футбол должен объединять всех нас, а не разделять, – цитирует тренера «Барселоны» Marca. – Я не против свободы самовыражения на стадионах, однако нужно вести себя уважительно. Было бы лучше всего провести матч в тот день, который был изначально запланирован в календаре. Что ж – сыграем завтра, как бы ни вели себя болельщики.

Что касается игры, она была бы равной два месяца назад, и она будет равной завтра. «Класико» – особенное событие. Некоторые из наших футболистов впервые примут в нем участие. «Барселона» и «Реал» всегда играет друг против друга на запредельном уровне, и ты замечаешь значение этой игры уже в туннеле перед выходом на поле. Сейчас только первая половина сезона, и впереди еще очень много игр, но оба соперника хотят быть впереди в турнирной таблице после этой игры.

«Реал» всегда проводит матчи на «Камп Ноу» очень интенсивно. Нам же удавалось достичь хороших результатов в «класико» в Мадриде.

У нас был лишний день отдыха, и это дает небольшое преимущество. Но если бы сыграли в октябре, на день больше отдыхал бы «Реал».

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» состоится завтра 18 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. Соперники возглавляют турнирную таблицу, набрав по 35 очков в 16 матчах.