«Барселона» назвала состав на матч с «Реалом»

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявку каталонского клуба на матч с мадридским «Реалом» в 10-м туре испанской примеры.
Вратари: тер Штеген, Нето
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Юмтити
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, Сержи Роберто, де Йонг, Видаль
Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Перес, Фати
На данный момент «Барселона» занимает 1-е место в таблице, набрав 35 очков. У «Реала» – столько же, но «сливочные» уступают каталонцам по дополнительным показателям.
The 1️⃣8️⃣ for #ElClásico! pic.twitter.com/7XYJ7wRm18— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 17, 2019