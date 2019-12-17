«Барселона» назвала состав на матч с «Реалом» Встреча состоится 18 декабря и пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало поединка – 22.00 мск.

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Пресс-служба «Барселоны» опубликовала заявку каталонского клуба на матч с мадридским «Реалом» в 10-м туре испанской примеры.

Вратари: тер Штеген, Нето

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Жорди Альба, Юмтити

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, Сержи Роберто, де Йонг, Видаль

Нападающие: Суарес, Месси, Гризманн, Перес, Фати

На данный момент «Барселона» занимает 1-е место в таблице, набрав 35 очков. У «Реала» – столько же, но «сливочные» уступают каталонцам по дополнительным показателям.