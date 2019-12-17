«Фламенго» обыграл «Аль-Хиляль» и вышел в финал Клубного ЧМ

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Первый полуфинал Клубного чемпионата мира в Катаре с участием бразильского «Фламенго» и саудовского «Аль-Хиляля» завершился со счетом 3:1 в пользу сильнейшей команды Южной Америки.

Благодаря голу Салема Аль-Давсари на 18-й минуте «Аль-Хиляль» выиграл первый тайм, но после перерыва забивала только бразильская команда. У «Фламенго» отличились уругваец Джорджиан Де Арраскаэта и Бруно Энрике (на 49-й и 78-й минутах), а на 82-й защитник саудитов Али Аль-Булаихи забил в свои ворота.

«Аль-Хиляль» вдобавок заканчивал встречу вдесятером. На 83-й минуте был удален перуанец Андре Карильо.

Завтра 18 декабря во втором полуфинале сыграют мексиканский «Монтеррей» и английский «Ливерпуль». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Матч за третье место и финал состоятся в столице Катара Дохе 21 декабря.