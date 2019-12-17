«Спартак» объявил о начале сотрудничества с китайской футбольной ассоциацией Об этом сообщается на официальном сайте команды.

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Московский «Спартак» сообщил о начале сотрудничества с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань.

Отмечается, что соответствующие документы были подписаны на встрече генерального директора красно-белых Томаса Цорна с председателем юньнаньской футбольной ассоциации Цан Лином.

«Соглашение подразумевает сотрудничество между ФК «Спартак-Москва» и футбольной ассоциацией провинции Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда самого титулованного российского клуба на территории юго-западной провинции Китая. Планируется, что юньнаньская футбольная ассоциация будет направлять юных китайских футболистов на стажировку в «Спартак».

В свою очередь «Спартак» поделится с восточными партнерами опытом в области работы Академии клуба и подготовки кадров, а также рассмотрит возможность проведения одного из зимних сборов основной команды в Куньмине, где расположена тренировочная база сборной Китая по футболу», – говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам первой половины сезона московский клуб занял 10-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка.