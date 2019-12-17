Зинедин Зидан: Вокруг слишком много шума, а люди просто хотят посмотреть футбол Главный тренер «Реала» провел пресс-конференцию перед матчем против «Барселоны».

Испанские журналисты пытались вывести Зинедина Зидана на разговор о политических страстях вокруг матча «Барселоны» и «Реала», однако француз сосредоточился на разговоре о футболе, отметив, что не переживает по поводу того, что «класико» могут опять перенести.

«Думаю, что команда в хорошей форме, – цитирует тренера «Реала» сайт газеты AS. – Мы хорошо играем в последнее время. И с физической формой, и с психологией все в порядке.

Я не боюсь, что матч опять перенесут. Мы должны направить нашу энергию на поле и думать о нашей игре, все остальное – это внешние факторы. Целую неделю мы можем говорить о них, но главная наша задача – сосредоточить энергию на футбольном поле. Больше ничего.

Арбитра нужно тоже оставить в покое. Он хочет просто хорошо отработать. Как и мы. Вокруг происходит многое, но в итоге люди просто хотят посмотреть футбол. Вот и все. Вокруг же слишком много шума.

Меня ничего не беспокоит. Я доволен, как и остальные: мы рады, что можем сыграть в «класико». В свое время, я жил ради этих матчей.

Мы знаем, что у них есть Месси, и в какой он форме, но у нас есть свое оружие. Мы встретимся с соперником, который, как и мы, проводит отличный сезон. Я надеюсь, что мы увидим хороший матч, и меня волнует не столько результат, сколько то, как мы сыграем. Я сосредоточен на ежедневной работе. Если бы я каждый день думал о том, что может со мной произойти, то мне следовало бы заняться чем-нибудь другим».

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. Изначально игра должна была быть сыграна 26 октября.