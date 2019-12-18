Дубль Вернера спас «Лейпциг» от поражения в матче с дортмундской «Боруссией»

Матч 16-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд» – «РБ Лейпциг» завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

В составе «Боруссии» по голу забили Юлиан Вайгль, Джейдон Санчо и Юлиан Брандт. У «Лейпцига» это сделали Патрик Шик и Тимо Вернер, оформивший дубль.

Таким образом, «Лейпциг» набрал 34 очка и занимает 1-е место в таблице, а дортмундский клуб, у которого 30 очков, расположился на 3-й позиции.

В следующем туре «Боруссия» сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Лейпциг» примет дома «Аугсбург».

Бундеслига. 16-й тур

«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг» – 3:3 (2:0)

Голы: Вайгль, 23; Брандт, 34; Санчо, 55 – Вернер, 47, 53; Шик, 78

«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Брандт, Вайгль, Азар, Санчо (Пишчек, 71), Ройс, Геррейру (Шульц, 84)

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Хальстенберг, Клостерманн, Демме, Забитцер (Матеус Кунья, 70), Лаймер, Форсберг (Нкунку, 46), Поульсен (Шик, 62), Вернер