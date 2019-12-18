Бистрович назвал самого стильного футболиста ЦСКА - Советский спорт
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18 декабря 2019 02:00ФутболГичунцев Артур

Бистрович назвал самого стильного футболиста ЦСКА

Об этом игрок заявил клубной пресс-службе.

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович считает, что звание самого стильного игрока амрейцев принадлежит капитану команды Игорю Акинфееву.

«Многие одеваются хорошо. Я скажу, что это Игорь Акинфеев. Он выглядит, как настоящий спортсмен. У него стильные тренировочные костюмы, мне очень нравится такой прикид», – заявил Бистрович.

В текущем сезоне 33-летний Акинфеев провел 24 матча, пропустил 27 голов и провел 8 «сухих» матчей.

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