Бистрович назвал самого стильного футболиста ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович считает, что звание самого стильного игрока амрейцев принадлежит капитану команды Игорю Акинфееву.
«Многие одеваются хорошо. Я скажу, что это Игорь Акинфеев. Он выглядит, как настоящий спортсмен. У него стильные тренировочные костюмы, мне очень нравится такой прикид», – заявил Бистрович.
В текущем сезоне 33-летний Акинфеев провел 24 матча, пропустил 27 голов и провел 8 «сухих» матчей.
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