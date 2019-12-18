Роман Павлюченко: На сегодняшний день «Зенит» – лучшая по составу и игре команда в РПЛ - Советский спорт
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18 декабря 2019 08:54ФутболНечаев Юрий

Роман Павлюченко: На сегодняшний день «Зенит» – лучшая по составу и игре команда в РПЛ

В РПЛ завершилась первая часть сезона.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказал свое мнение о чемпионской гонке в РПЛ.

«Судя по игре, которую показывает «Зенит», уже можно говорить, что питерцы станут чемпионами. Всю дистанцию чемпионата команда проходит очень уверенно. Безусловно, на сегодняшний день «Зенит» - лучшая по составу и игре команда в РПЛ», - приводят слова Павлюченко «Известия».

Напомним, после 19 сыгранных туров команда Сергея Семака набрала 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые опережают идущий вторым «Краснодар» на 10 очков.

В 19 играх «Зенит» потерпел всего два поражения. Питерцы проиграли в гостях «Уфе» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

В следующем туре «Зенит» примет железнодорожников на своем поле.

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