Артета близок к назначению в «Арсенал» - Советский спорт
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18 декабря 2019 09:23ФутболНечаев Юрий

Артета близок к назначению в «Арсенал»

Лондонский клуб продолжает поиски главного тренера.

Испанский тренер Микель Артета в ближайшие 24 часа будет представлен в качестве наставника лондонского «Арсенала».

В этом уверено издание Mirror.

По сведениям источника, стороны уже провели переговоры и пришли к соглашению.

В настоящее время Артета работает в «Манчестер Сити», где является помощником Хосепа Гвардиолы. В качестве футболиста испанец выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 годы.

Напомним, 29 ноября лондонский клуб отправил в отставку Унаи Эмери. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен швед Фредди Юнгберг.

После 17 сыгранных туров «Арсенал» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

21 декабря лондонцы сыграют в гостях против «Эвертона».

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