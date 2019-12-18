Ибрагимович может перейти в «Эвертон» Швед желает играть под руководством Анчелотти.

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно источнику, 38-летний швед готов перейти в «Эвертон» в случае, если клуб возглавит итальянский специалист Карло Анчелотти, под руководством которого он выступал за «ПСЖ» в сезоне 2012/2013.

Также претендентами на трансфер опытного форварда являются «Наполи» и «Милан». Однако Ибрагимовича не устраивает предложенная ими заработная плата.

Отметим, что последним клубом в карьере Златана стал «Лос-Анджелес Гэлакси», который он покинул на правах свободного агента после окончания этого сезона в МЛС. В его составе он сыграл 57 матчей, забив 52 гола и отдав 14 результативных передач.

В АПЛ он играл в период с 2016 по 2018 год в составе «Манчестер Юнайтед» – на его счету 53 проведенные встречи, в которых он отметился 29 забитыми мячами и 10 ассистами.