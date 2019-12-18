Магомед Оздоев: Кричалки про Дзюбу – это безобразие Капитана сборной России оскорбляли во время матчей национальной команды и «Спартака».

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался об оскорблениях в адрес форварда команды Артема Дзюбы.

«Кричалки я вот слышал во время матча в Сан-Марино, – сказал 27-летний игрок в интервью «Чемпионат.com». – Это безобразие. Если ты приходишь на матч и не любишь какого-то игрока или команду, то высказывайся в нормальной форме».

Напомним, Дзюбу оскорбляли во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино, а также на секторе «Спартака» во время игры премьер-лиги с «Уралом».

Перед матчем «Зенит» – «Спартак» произошли массовые задержания болельщиков красно-белых, из-за чего в последнем туре перед зимним перерывом фанаты команд премьер-лиги устроили акции протеста, покинув трибуны по ходу матчей.