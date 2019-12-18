Магомед Оздоев: Не стал бы называть наше выступление в Лиге чемпионов провалом

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о выступлении команды в Лиге чемпионов.
«Я бы не стал называть наше выступление провалом, – сказал 27-летний игрок в интервью «Чемпионат.com». – Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше».
Напомним, «Зенит» набрал семь очков и занял последнее место в группе G, впервые за десять лет оставшись без плей-офф еврокубков.
Чемпионы России выступали в одной группе с «РБ Лейпциг» (1:2, 0:2), «Лионом» (1:1, 2:0) и «Бенфикой» (3:1, 0:3).
Добавим, что в чемпионате России команда лидирует, опережая на десять очков «Краснодар».
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