MLS объявила о создании новой команды Сделка составила 325 миллионов долларов.

Высшая лига футбола (MLS) подтвердила информацию о том, что клуб из города Шарлотт станет 30-м в лиге. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что владелец клуба Национальной футбольной лиги «Каролина Пантерс» Дэвид Теппер приобрел франшизу за рекордные 325 миллионов долларов.

– Это подходящее время для развития футбола в Америке. Вероятно, это будет последняя команда по расширению в MLS. Мы потратили много времени на то, чтобы убедиться, что у клуба страстный владелец, преданный футбольному сообществу. Клуб будет находиться в городе с большой историей и страстью к спорту. У владельцев потрясающие планы по строительству стадиона, что позволит дать огромный импульс, при подготовке к чемпионату мира в 2026 году, – сказал комиссар MLS Дон Гарбер.

План состоит в том, чтобы начать играть в игры в 2021 году на стадионе «Банк оф Америка», который является домашним для «Каролины» в NFL – на него была потрачена рекордная сумма в 2,25 миллиарда долларов в 2018 году. Тем не менее, арена будет нуждаться в дополнительном ремонте для готовности к матчам MLS.

Отметим, что в следующем году в лигу вступят две команды – это «Интер Майами» Дэвида Бекхэма и «Нэшвилл».

В 2021 и 2022 годах в MLS также примут участие «Остин», «Cакраменто» и «Сент-Луис».

В 2020 в лигу вступит «Интер-Майами» Дэвида Бекхэма и «Нэшвилл». В 2021-м – «Остин». В 2022-м – «Cакраменто» и «Сент-Луис».Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-3927247-v-mls-pojavitsja-30-j-klub-za-sozdanie-kotorogo-zaplatili-rekordnye--290-mln.html?utm_source=copypaste