Френки де Йонг: Никого не удивляет, когда Месси забивает три гола за матч - Советский спорт
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18 декабря 2019 10:42ФутболНечаев Юрий

Френки де Йонг: Никого не удивляет, когда Месси забивает три гола за матч

Сегодня «Барселона» дома сыграет с мадридским «Реалом».

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о роли в команде нападающих Лионеля Месси и Луиса Суареса.

«Все знают, как для нас важен Месси. Уже никого не удивляет, если он забьет три гола за матч - он намного сильнее остальных. Любая команда нервничает, когда играет против Месси.

Суарес проводит удивительный сезон. В прошлом году он оформил хет-трик в матче с «Реалом». Надеюсь, сейчас будет так же», - цитирует де Йонга пресс-служба «Барселоны».

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси провел 11 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

В активе Суареса - 14 игр, девять забитых мячей и три голевые передачи.

В чемпионате Испании обе команды сыграли по 16 игр и набрали по 35 очков.

Встреча «Барселона» - «Реал» начнется в 22:00 мск.

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