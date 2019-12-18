«Манчестер Юнайтед» приобретет Холанда за 76 миллионов фунтов Норвежец играл у Сульшера в «Мольде».

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В «Манчестер Юнайтед» уверены, что в зимнее трансферное окно клуб приобретет форварда «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, сообщает The Sun.

Манкунианцы заплатят за 19-летнего норвежца 76 миллионов фунтов и до конца сезона отдадут игрока обратно в аренду его нынешнему клубу.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хотел бы, чтобы его соотечественник сразу начал играть за команду, однако австрийцы готовы пойти на сделку при условии сохранения игрока в составе до конца сезона.

Напомним, Холанд стал известен благодаря своей результативной игре в Лиге чемпионов, в которой он забил шесть голов в восьми матчах. Всего же на его счету в нынешнем сезоне 28 голов в 22 матчах во всех турнирах.

Отметим, что с 2017 по 2019 годы Холанд выступал за «Мольде», который раньше тренировал Сульшер.