Семин стал лауреатом премии «Серебряная лань» Его команда заняла второе место в прошлом сезоне РПЛ.

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин стал лауреатом награды «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер». Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивных журналистов России.

Под руководством 72-летнего специалиста команда заняла второе место в прошлом сезоне РПЛ и одержала победу в Суперкубке страны.

Также лауретами стали следующие спортсмены: Владимир Балынец (паралимпийский спорт– пауэрлифтинг), Анастасия Войнова – Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян (гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников – Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (гимнастика), Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Лучшей командой была признана сборная России по пляжному футболу.

Напомним, что премия традиционно вручается по итогам опроса спортивных репортеров. Представители СМИ называют десять сильнейших спортсменов года, сильнейшую команду и лучшего тренера.