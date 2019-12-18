Бояринцев покинул «Текстильщик» Он возглавлял команду с сентября 2017 года.

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Официальный сайт ивановского «Текстильщика» сегодня объявил о том, что главный тренер команды Денис Бояринцев покинул свой пост.

Такое решение было принято во время заседания Попечительского совета, на котором подводились итоги команды в первой части сезона ФНЛ.

Руководство клуба поблагодарило Бояринцева за работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Кандидатура нового главного тренера будет определена до конца этого года. Клубу поставлена задача сохранить позиции в ФНЛ по итогам сезона 2019/2020.

Напомним, что Бояринцев возглавил «Текстильщик» в сентябре 2017 года. На данный момент, команда после 25 сыгранных туров занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.