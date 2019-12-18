Сегодня Минамино пройдет медосмотр для «Ливерпуля» Японский игрок перейдет в английскую команду в январе 2020 года.

18 декабря нападающий австрийского «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино пройдет медосмотр перед своим переходом в «Ливерпуль». Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что японский игрок присоединится к команде Юргена Клоппа во время ближайшего зимнего трансферного окна. Сумма трансфера составит 7,25 миллионов фунтов.

Минамино перешел в «Ред Булл Зальцбург» из японской команды «Сересо Осака» в 2015 году за 800 тысяч евро. За это время он сыграл в 199 встречах, отметившись 64 голами и 44 результативными передачами.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 22 матчах, забив девять мячей и сделав 11 ассистов.

В составе сборной Японии Минамино забил 11 голов в 22 играх.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12,5 миллионов евро.