Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела спорные эпизоды матча «Краснодар» – ЦСКА Встреча состоялась 7 декабря.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла решение по спорным эпизодам матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (1:1).

Комиссия пришла к выводу, что на 33-й минуте арбитр встречи Василий Казарцев допустил ошибку, не назначив пенальти в ворота хозяев за столкновение защитника Александра Мартыновича и форварда гостей Федора Чалова.

По мнению экспертов, эпизод, случившийся на 57-й минуте и приведший к назначению пенальти в ворота ЦСКА, судейская бригада расценила верно. При обработке мяча нападающий «Краснодара» Ари рукой мяча не коснулся, что подтверждается камерами системы VAR, а действия футболиста армейцев Ивана Облякова трактованы как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть мяч в штрафной площади».

Напомним, после встречи представители столичного клуба были недовольны работой судейской бригады. Сразу после финального свистка главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к Казарцеву с использованием нецензурной лексики, за что был дисквалифицирован КДК РФС на три матча (один – условно).

Президент ЦСКА Евгений Гинер был отстранен от футбольной деятельности на три месяца и условно на один год и оштрафован на один миллион рублей за то, что назвал главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова «конченым негодяем» и предложил тому «застрелиться».