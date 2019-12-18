Миодраг Божович: Соболев молодой парень, у него закружилась голова

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о причинах безголевой серии нападающего Александра Соболева.
«Соболев начинал сезон, думая только о голах. Когда начались слухи об уходе - у него закружилась голова. Он молодой парень, и это может выбить из колеи. Плюс он зависимый игрок: в начале на него были классные подачи, потом мы не атаковали так хорошо и качественно, как раньше», - приводит слова Божовича Sport24.ru.
В активе Соболева 10 голов в 18 матчах РПЛ в текущем сезоне. В гонке бомбардиров он всего на один мяч отстает от Артема Дзюбы. При этом свой последний гол нападающий «Крыльев» забил 5 октября.
После 19 туров самарцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 18 очков. В следующем туре «Крылья Советов» на своем поле примут «Оренбург».
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