Нобель Арустамян: ЦСКА готов потратить на форварда пять-шесть миллионов евро ЦСКА планирует усилить зимой атаку.

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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно.

«Это не будет гигантская кампания с тратами десятков миллионов евро, но у клуба есть определенный бюджет для усиления, – приводит слова Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – На так необходимого команде форварда готовы потратить порядка пяти-шести миллионов евро. По меркам ЦСКА последних лет это очень неплохо».

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦСКА может приобрести форварда «Жилины» Роберта Боженика. По информации словацких источников, армейцы готовы предложить за 20-летнего нападающего восемь миллионов евро.

После 19 туров ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая на 11 очков от лидирующего «Зенита».