Агент Акуньи не исключает переход своего клиента в один из российских клубов На счету футболиста 27 матче в составе сборной Аргентины.

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Пабло дель Рио, агент аргентинского защитника лиссабонского «Спортинга» Маркоса Акуньи, прокомментировал с трансфером его клиента в российский чемпионат, где им интересуются московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит».

– Не читал португальских газет. Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об интересе российских клубов к Акунье, – цитирует агента «РИА Новости».

На данный момент, его команда занимает третье место в чемпионате Португалии, набрав 26 очков.

Акунья перешел в «Спортинг» летом 2017 года из аргентинского «Расинга» за 9,5 миллионов евро. На его счету 119 игр в составе лиссабонцев, в которых он забил восемь мячей и оформил 22 ассиста. За сборную Аргентины он сыграл 27 игр.

В этом сезоне он принял участие в 19 матчах, отметившись голом и результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.