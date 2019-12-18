Ван Нистелрой и Стекеленбург – в тренерском штабе сборной Голландии на Евро-2020 Рональд Куман назначил двух бывших игроков сборной для подготовки к европейскому первенству.

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Бывший игроки сборной Голландии, а именно нападающий Руд ван Нистелрой и голкипер Мартен Стекеленбург, стали помощниками главного тренера команды Рональда Кумана перед чемпионатом Европы 2020 года. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

– Я знаю Мартена как хорошего тренера и уверен, что он станет отличным дополнением к нашему техническому персоналу. Его футбольное видение хорошо соответствует взгляду сборной Голландии. Что касается Руда, то он амбициозный и энергичный молодой специалист. Его опыт в качестве лучшего футболиста может быть ценным во время чемпионата Европы. Я верю в предоставление молодым тренерам, которые близки к игрокам, – сказал Куман.

Напомним, что на Евро-2020 Голландия сыграет в группе C – ее соперниками станут Украина, Австрия и победитель плей-офф Лиги наций (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).