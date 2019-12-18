В «Арсенале» надеются, что Артета будет руководить командой в субботней игре против «Эвертона» Британские СМИ ждут официального назначения испанца.

В лондонском «Арсенале» надеются, что Микель Артета будет готовить команду к ближайшему матчу «канониров» в чемпионате Англии. В субботу 21 декабря в 18-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет в Ливерпуле с «Эвертоном».

Телеканал Sky Sports утверждает, что ассистент Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» еще не сообщил своим нынешним работодателем об окончательном решении. И клуб, и Гвардила хотели бы, чтобы Артета остался в «Сити», однако понимают насколько привлекательно предложение «Арсенала» для 37-летнего специалиста.

Сообщается, что «Арсенал» может объявить о назначении нового тренера не позднее завтрашнего дня 19 декабря.

Артета выступал за «канониров» на позиции полузащитника с 2011 года до завершения карьеры футболиста в 2016-м. С июля того же года он работает в «Манчестер Сити» в штабе Гвардиолы.

Напомним, что 29 ноября лондонский клуб уволил Унаи Эмери. С тех пор обязанности главного тренера временно исполняет швед Фредди Юнгберг.

Сегодня вечером «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Оксфордом» в 1/4 финала Кубка лиги. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.