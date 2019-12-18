Анчелотти оформляет расставание с «Наполи», «Эвертон» ждет

Карло Анчелотти вернулся в Италию после визита в Ливерпуль и переговоров с руководством «Эвертона». Corriere della Sera сообщает, что 60-летнему тренеру предстоит встреча с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
Трехкратный победитель Лиги чемпионов был уволен из неаполитанского клуба 10 декабря после победы над «Генком» в Лиге чемпионов. Его преемником назначили Дженнаро Гаттузо. В то же время контракт Анчелотти с «Наполи», рассчитанный до конца нынешнего сезона, все еще продолжает действовать. Де Лаурентис и Анчелотти должны договориться о том, как это соглашение будет разорвано. В неаполитанском клубе надеются сэкономить 3 млн евро.
Уладив свои дела в Неаполе, тренер сможет приступить к работе с «Эвертоном». В Ливерпуле ему предлагают контракт до лета 2024 года с зарплатой в 4,5 млн евро за сезон.
5 декабря «Эвертон» уволил Марку Силву. С тех пор командой руководит шотландец Данкан Фергюсон, ранее занимавший должность ассистента главного тренера.
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