Томас Цорн: «Спартак» никак не середняк «Спартак» ушел на зимний перерыв на десятом месте в РПЛ.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн не считает, что команду можно называть середняком, несмотря на десятое место в турнирной таблице премьер-лиги перед зимней паузой.

«На данный момент «Спартак» находится на десятом месте, но он никак не середняк, – сказал Цорн в интервью Sport24.ru. – «Спартак» – клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. «Спартак» находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее».

Напомним, после 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. С 14 октября красно-белых тренирует немец Доменико Тедеско, который сменил ушедшего в отставку Олега Кононова.