Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне «Спартак» идет на десятом месте в РПЛ.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о работе нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Когда произошла смена тренерского штаба, всем было понятно: на результат будем смотреть в следующем сезоне, а не по итогам нынешнего, – сказал Цорн в интервью Sport24.ru. – Продолжаем борьбу за Кубок России – это позитив. Если оставить за скобками матч с «Ростовом», довольны тем, как команда начала играть при новом тренере».

Напомним, немец Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. Под его руководством команда провела семь матчей в чемпионате и набрала восемь очков. Также красно-белые вышли в ¼ финала, где в марте сыграют с ЦСКА.

После 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.