Томас Цорн: Скорее всего, зимой новичков не будет

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
«Скорее всего, болельщики не увидят новичков зимой, – сказал Цорн в интервью Sport24.ru. – Есть одна позиция, которая рассматривается, но не факт, что мы на нее кого-то возьмем. Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник».
Напомним, после 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.
В летнее трансферное окно команду пополнили шесть новичков: полузащитники Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, Гус Тил и Алекс Крал, а также форварды Эсекиэль Понсе и Джордан Ларссон.
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