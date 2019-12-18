Томас Цорн: Джано сам спросил, может ли он уйти Полузащитник сыграл в десяти матчах в первой части сезона.

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о том, кто может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

«Джано (Ананидзе) сам спросил у нас, может ли он уйти, если у него появится вариант, – сказал Цорн в интервью Sport24.ru. – Речь сейчас может идти как об аренде, так и о продаже игрока. На разрыв контракта пойти не готовы: не хотим потерять деньги. Скорее всего, это будет аренда. Разговоры об (Аязе) Гулиеве преждевременны».

Напомним, после 19 туров «Спартак» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

27-летний Ананидзе провел десять матчей в первой части сезона, 23-летний Гулиев выходил на поле в 15 матчах, при этом после назначения главным тренером немца Доменико Тедеско он сыграл только 11 минут.