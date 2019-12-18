В протестах в Барселоне во время «эль класико» примут участие 32 тысячи человек - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 декабря 2019 19:04ФутболШарафудинов Виктор

В протестах в Барселоне во время «эль класико» примут участие 32 тысячи человек

Матч «Барселона» – «Реал» начнется в 22:00 по московскому времени.

Каталонская сепаратистская организация Tsunami Democratic собирается сегодня вечером привлечь 32 тысячи человек, организуя протесты против правительства Испании. Матч «Барселоны» и «Реала» в организации считают прекрасным поводом для политических заявлений. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Стадион «Камп Ноу» вмещает 99 354 зрителей. В обеспечении безопасности сегодняшнего матча будут задействованы 3 тысячи человек.

Напомним, что изначально матч «Барселоны» и «Реала» должен был состояться 26 октября, но был перенесен на середину декабря из-за политических протестов в Каталонии.

Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру Дацик проведет бой 15 декабря Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш
Схватка будет кровавой: Плющенко vs. Тутберидзе Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о последних событиях в мире фигурного катания. 16.12.2019 02:00 Фигурное катание Яременко Николай
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер первым в истории тенниса провел 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP Медведев сохранил пятое место в обновленном рейтинге АТР Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ
Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
«Флорида» опять летит, но дело не в Бобровском. «Тампа» рухнула, потеряв Кучерова «Пантеры» выпали из зоны плей-офф, «Молнии» за нее никак не могут зацепиться. 15.12.2019 15:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:33 Футбол Александр Дюков: На Евро сборная России будет играть в скорректированной форме
19:32 Футбол «Ливерпуль» опубликовал состав на матч с «Монтерреем»
19:14 Футбол Неизвестные ограбили дом футболиста «Барселоны» Семеду
19:04 Футбол В протестах в Барселоне во время «эль класико» примут участие 32 тысячи человек
18:49 ММА Ортега заявил о готовности подраться с Магомедшариповым
18:48 Футбол Болельщики назвали Вильену лучшим игроком «Краснодара» по итогам декабря
18:33 Биатлон Анна Богалий: Мы – темное пятно для мировой общественности, нужно играть по правилам
18:27 Хоккей Отец Зайцева: Маргарита врет. Мы все покажем и расскажем
18:18 Футбол Де Брюйне записался на тренерские курсы
18:05 Формула-1 Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля
17:51 Теннис Федерер стал первым игроком в истории тенниса, проведшим 1 000 недель в первой тридцатке рейтинга
17:42 Биатлон Немка Шерер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, россиянка Старых – седьмая
17:29 Футбол Сергей Шишкарев: Верю, что мы попадем на Олимпиаду, но есть опасности
17:25 Футбол «Лион» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере Гамейро
17:21 Футбол Томас Цорн: Джано сам спросил, может ли он уйти
17:15 Футбол Томас Цорн: Скорее всего, зимой новичков не будет
17:08 Футбол Томас Цорн: На результат «Спартака» будем смотреть в следующем сезоне
17:07 Футбол Федерация футбола Италии: Серия А не согласовывала с нами антирасистскую кампанию
17:04 Футбол Томас Цорн: «Спартак» никак не середняк
16:49 Гандбол Сергей Шишкарев: Постараюсь согласовать с Мартином моменты взаимодействия с Трефиловым
В террористическую ячейку, созданную в колонии Калмыкии, входило более 100 человек
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Назначен и.о. министра экономического развития Карелии
Задержаны трое участников массового убийства фермеров в Ростовской области
Комфортная среда дала трещину
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика