В протестах в Барселоне во время «эль класико» примут участие 32 тысячи человек Матч «Барселона» – «Реал» начнется в 22:00 по московскому времени.

Каталонская сепаратистская организация Tsunami Democratic собирается сегодня вечером привлечь 32 тысячи человек, организуя протесты против правительства Испании. Матч «Барселоны» и «Реала» в организации считают прекрасным поводом для политических заявлений. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Стадион «Камп Ноу» вмещает 99 354 зрителей. В обеспечении безопасности сегодняшнего матча будут задействованы 3 тысячи человек.

Напомним, что изначально матч «Барселоны» и «Реала» должен был состояться 26 октября, но был перенесен на середину декабря из-за политических протестов в Каталонии.