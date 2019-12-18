Неизвестные ограбили дом футболиста «Барселоны» Семеду Об этом сообщает AS.

Перед матчем 10-го тура испанской примеры «Барселона» – «Реал» дом защитника каталонцев Нельсона Семеду был ограблен.

Согласно источнику, у португальца украли часы, ювелирные изделия и другие ценности. Отмечается, что в момент кражи игрок находился за пределами дома.

26-летний Семеду выступает за «Барселону» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отдал 3 голевых передачи.

Добавим, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря и стартует в 22.00 мск.