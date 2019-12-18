Неизвестные ограбили дом футболиста «Барселоны» Семеду

Перед матчем 10-го тура испанской примеры «Барселона» – «Реал» дом защитника каталонцев Нельсона Семеду был ограблен.
Согласно источнику, у португальца украли часы, ювелирные изделия и другие ценности. Отмечается, что в момент кражи игрок находился за пределами дома.
26-летний Семеду выступает за «Барселону» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей и отдал 3 голевых передачи.
Добавим, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря и стартует в 22.00 мск.
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