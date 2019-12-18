Александр Дюков: На Евро сборная России будет играть в скорректированной форме Президент РФС рассказал о новом дизайне футболок национальной команды.

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В начале ноября был представлен новый комплект формы сборной России от компании Adidas. Российский триколор на рукавах футболок был перевернут и напоминал флаг Сербии, из-за чего новая форма была раскритикована. Против Бельгии и Сан-Марино команда Станислава Черчесова сыграла в форме старого образца.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал об изменениях в дизайне, согласованных с Adidas.

«В настоящий момент переговоры по внесению изменений в новую форму завершены, – заявил Дюков в интервью Чемпионат.com – Будет произведена замена ткани, также будет изменен крой, форма станет более спортивной.

Также будет еще один ряд изменений, они нас устраивают. Первый вариант был не очень удачным, как для РФС, так и для болельщиков. Вы помните первую реакцию.

Хочу отметить, что Adidas повел себя как настоящий партнер. Они быстро отреагировали на все происходящее и внесли правильные изменения. В ближайшее время планируем совместно с Adidas все это презентовать.

Также Adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса А. То есть к нам будет такой же подход, как к ассоциациям Германии, Испании, Бельгии. У нас будет индивидуальная и уникальная форма. На Евро будет уже скорректированная форма».

На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Матчи против бельгийцев и финнов 13 и 17 июня состоятся в Санкт-Петербурге, а с Данией россияне встретятся в Копенгагене 22 июня.