Видаль покинул тренировку, узнав, что его не включили в стартовый состав на «эль класико» Чилийцу не понравилось решение тренера «Барселоны» Вальверде.

На тренировке «Барселоны» перед матчем чемпионата Испании против «Реала» произошел скандал. Полузащитник Артуро Видаль разозлился на тренера Эрнесто Вальверед, узнав, что не попал в стартовый состав на «эль класико».

Телеканал ESPN сообщает, что чилиец бурно протестовал и самовольно покинул тренировочную базу «Барселоны». Несколько товарищей по команде безуспешно пытались успокоить Видаля.

В нынешнем сезоне Артуро вышел в стартовом составе лишь в пяти матчах «Барселоны» с учетом всех турниров. На его счету четыре гола в 12 играх чемпионата Испании сезона-2019/20. В основном Вальверде предпочитает использовать в центре поля Серхио Бускетса, Ивана Ракитича и Френки Де Йонга, который летом перешел в каталонский клуб из голландского «Аякса».

Сообщается, что Видаль намерен требовать трансфера. Ранее испанские и итальянские СМИ сообщали об интересе к 32-летнему футболисту со стороны миланского «Интера». Чилиец уже сотрудничал с нынешнем тренером черно-синих Антонио Конте, когда в прошлом выступал за «Ювентус».

За туринский клуб Видаль играл с 2011 по 2015 годы после чего перешел в «Баварию». В 2018 году «Барселона» приобрела полузащитника у мюнхенского клуба за 18 млн евро.