Кудряшов покинул «Сочи»

Защитник сборной России Федор Кудряшов расстался с ФК «Сочи». Эту информацию в интервью Sport24.ru подтвердил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.
«Да, мы расторгли контракт с Федором. По какой причине? Не хочу говорить», – заявил Рубашко.
32-летний Кудряшов подписал контракт с новичком РПЛ «Сочи» в июле нынешнего года на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее защитник выступал также за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов» и «Рубин».
В нынешнем сезоне на счету Федора 16 матчей и один гол в РПЛ.
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