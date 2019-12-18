Кудряшов покинул «Сочи» Информацию о расторжении контракта подтвердил генеральный директор клуба.

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Защитник сборной России Федор Кудряшов расстался с ФК «Сочи». Эту информацию в интервью Sport24.ru подтвердил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

«Да, мы расторгли контракт с Федором. По какой причине? Не хочу говорить», – заявил Рубашко.

32-летний Кудряшов подписал контракт с новичком РПЛ «Сочи» в июле нынешнего года на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее защитник выступал также за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов» и «Рубин».

В нынешнем сезоне на счету Федора 16 матчей и один гол в РПЛ.