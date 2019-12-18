Ольга Голодец: Евро-2020 откроется на Дворцовой площади Вице-премьер по вопросам культуры и спорта и председатель наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге посетила заседание попечительского совета РФС.

- Итоги обсуждения бюджета на 2020 год вас устроили?

- Дискуссия получилась плодотворной, и в первую очередь речь шла не о бюджете, а о содержании дальнейшей работы. РФС намерен развиваться по многим направлениям. Это не только профессиональный футбол, но женский, пляжный, детский, студенческий… Даже киберфутбол обсудили. Программа очень амбициозная. И я уверена, что она РФС по плечу.

Из оперативных задач самая важная - это, конечно, подготовка к финальной стадии Евро-2020. Она идет полным ходом. Первый матч в Санкт-Петербурге российская сборная проведет 13 июня. Потом на «Газпром Арене» состоятся еще три игры. Это огромная ответственность. И мы не сомневаемся, что, как и во время ЧМ-2018, наша страна подарит большой футбольный праздник болельщикам - российским и зарубежным.

- Какие-то секреты предстоящего турнира можете открыть?

- Культурная программа будет очень насыщенной. Открытие Евро состоится на Дворцовой площади. Жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет грандиозное зрелище.

- Как будет развиваться детский футбол?

- Наш постулат: за это направление отвечает не только РФС, но и правительство в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни». Будем выделять субсидии на подготовку детских тренеров и постройку футбольных полей для детей.