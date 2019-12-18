«Барселона» – «Реал». Стартовые составы Встреча пройдет на «Камп Ноу» и стартует в 22.00 мск.

Новости СМИ2 Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Реала» на матч 10-го тура испанской примеры. «Барселона»: тер Штеген, Н. Семеду, Пике, Бускетс, Ленгле, С. Роберто, Альба, Ф. де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн. «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди. На данный момент «Барселона» является лидером чемпионата Испании, набрав 35 очков. У «Реала» – столько же, однако, мадридский клуб уступает сине-гранатовым по дополнительным показателям.