«Барселона» – «Реал». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и мадридского «Реала» на матч 10-го тура испанской примеры.
«Барселона»: тер Штеген, Н. Семеду, Пике, Бускетс, Ленгле, С. Роберто, Альба, Ф. де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Каземиро, Вальверде, Иско, Менди.
На данный момент «Барселона» является лидером чемпионата Испании, набрав 35 очков. У «Реала» – столько же, однако, мадридский клуб уступает сине-гранатовым по дополнительным показателям.