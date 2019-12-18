«Ливерпуль» одолел «Монтеррей» и вышел в финал Клубного чемпионата мира Все решил поздний гол Роберто Фирмино.

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Во втором полуфинале клубного чемпионата мира мексиканский «Монтеррей» проиграл английскому «Ливерпулю» со счетом 1:2.

На 12-й минуте сильнейшей клуб Европы открыл счет стараниями Наби Кейта, но уже на 14-й равновесие восстановил аргентинский защитник «Монтеррея» Рохелио Фунес Мори. Счет 1:1 держался очень долго, однако на первой добавленной минуте второго тайма нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино вывел английский клуб в финал, направив мяч в сетку после передачи Трента Александера-Арнольда.

В финальном матче Клубного чемпионата мира 21 декабря «Ливерпуль» сыграет с обладателем Кубка Либертадорес бразильским «Фламенго». Южноамериканцы вчера 17 декабря обыграли саудовский «Аль-Хиляль» со счетом 3:1.

«Монтеррей» и «Аль-Хиляль» 21 декабря сыграют в матче за 3-е место.