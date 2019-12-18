Анчелотти возглавит «Эвертон» в пятницу Об этом сообщает Sky Sports.

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Итальянец Карло Анчелотти близок к подписанию контракта с «Эвертоном». Согласно источнику, английский клуб объявит о его приходе завтра, 19 декабря.

Ранее «ириски» уволили с должности наставника португальца Марку Силву. Что касается Анчелотти, то на прошлой неделе он покинул «Наполи».

После 17 туров «Эвертон» набрал 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.