«Ювентус» выиграл у «Сампдории» в Генуе

Матч 17-го тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2.
На 19-й минуте счет открыл Пауло Дибала, поразив цель ударом с лета после передачи Алекса Сандро. На 35-й форвард «Сампдории» Джанлука Капрари восстановил равновесие, после ошибки все того же бразильского защитника туринцев. В конце первого тайма Алекс Сандро реабилитировался, сделав вторую голевую передачу в матче. На 45-й минуте после его навеса забил Криштиану Роналду.
Во втором тайме голов не было, а доигрывала «Сампдория» вдесятером. На второй минуте компенсированного времени был удален Капрари.
«Ювентус» стал единоличным лидером серии А, набрав 42 очка. «Интер», у которого 39, свой матч 17-го тура проведет в субботу 21 декабря на своем поле против «Дженоа». «Сампдория» осталась на 16-м месте с 15 очками.
22 декабря «Ювентус» поборется за Суперкубок Италии в поединке против «Лацио». Матч обладателей двух итальянских трофеев прошлого сезона состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
«Сампдория» свою следующую игру проведет уже после рождественской паузы в гостях против «Милана» 6 января.
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