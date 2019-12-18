Юрген Клопп: Все, что вам нужно – это Алиссон - Советский спорт
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18 декабря 2019 23:31ФутболШарафудинов Виктор

Юрген Клопп: Все, что вам нужно – это Алиссон

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Монтерреем» в полуфинале Клубного чемпионата мира.

Мексиканский «Монтеррей» оказал серьезное сопротивление английскому «Ливерпулю» в матче за выход в финал Клубного чемпионата мира в Катаре. Победитель европейской Лиги чемпионов выиграл 2:1, но победный гол Роберто Фирмино забил лишь на первой добавленной минуте второго тайма. Ну а Юрген Клопп в послематчевом интервью выделил особую роль вратаря своей команды Алиссона.

«Все, что вам нужно – это Алиссон Бекер! – сказал немец в интервью BBC. – Он сделал то, что нужно в решающие моменты матча. Выручил. Игра получилось по-настоящему тяжелой. Прекрасный гол от Фирмино, великолепная атмосфера.

Что там с Ван Дейком, пока понятия не имеем. Мы думали, что у него все будет в порядке. Посмотрим, чего добьемся в финале».

Голландский защитник Виргил Ван Дейк не попал в заявку на матч против мексиканского клуба. 21 декабря в финале Клубного чемпионата мира «Ливерпуль» сыграет с бразильским «Фламенго».

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