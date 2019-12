Тренер «Монтеррея»: Футболка «Ливерпуля» имеет больший вес, поэтому Гомеса не удалили

Мексиканский «Монтеррей» на равных сражался против «Ливерпуля», но в итоге проиграл 1:2, пропустив от Роберто Фирмино. Главный тренер победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ Антонио Мохамед остался недоволен работой судей во главе с чилийцем Роберто Тобаром.

«Гомесу нужно было давать красную карточку. Так я и сказал судье. Наверное, футболка «Ливерпуля» имеет больший вес, поэтому их игрока не удалили», – цитирует тренера «Монтеррея» журналист The Athletic Джеймс Пирс в своем твиттере.

Monterrey boss Antonio Mohamed not happy: «There was a red card (for Gomez) so I talked to the referee. Maybe the Liverpool FC shirt has more weight so their player wasn’t sent off.»