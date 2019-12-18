«Барселона» и «Реал» не смогли выявить победителя, выдав первую нулевую ничью за последние 17 лет

Загрузка...

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в Эль-Класико с 2002 года.

Оба клуба остались во главе таблицы примеры, имея по 36 очков каждый. «Барселона» располагается выше за счет перевеса по разнице мячей. У каталонцев +23, у мадридцев – +21.

Стоит отметить, что «Барселона» впервые в нынешнем сезоне не смогла выиграть два матча чемпионата кряду. В субботу, 14 декабря команда Эрнесто Вальверде сыграла вничью 2:2 в гостях с «Реалом Сосьедад».

В следующем туре «Барселона» 21 декабря сыграет дома с «Алавесом», а «Реал» свой матч 18-го тура проведет 22 декабря с «Атлетиком» из Бильбао.

Примера. 10-й тур

«Барселона» – «Реал» – 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Лангле, Пике, Альба, Сержи Роберто, Ракитич, де Йонг, Суарес, Месси, Гризманн (Фати, 83)

«Реал»: Куртуа, Менди, Варан, Рамос, Карвахаль, Кроос, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Каземиро, Бэйл, Бензема

Предупреждения: Ракитич (21), Суарес (40), Лангле (45), Каземиро (66), Бэйл (70), Иско (76), Рамос (78), Карвахаль (90)