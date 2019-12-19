Во время матча «Барселона» – «Реал» зрители провели акцию в поддержку независимости Каталонии - Советский спорт
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19 декабря 2019 00:13ФутболШарафудинов Виктор

Во время матча «Барселона» – «Реал» зрители провели акцию в поддержку независимости Каталонии

Игру пришлось остановить на несколько минут.

Сепаратистская каталонская организация Tsunami Democratic организовала акцию протеста во время матча Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом».

На 56-й минуте сторонники независимости Каталонии, присутствовавшие на «Камп Ноу», выбросили множество резиновых мячиков желтого цвета. Одновременно болельщики кричали «Свобода!» Игру пришлось приостановить на несколько минут.

Игра завершилась вничью 0:0.

Изначально матч «Барселона» – «Реал» должен был состояться 26 октября, но игру перенесли на середину октября из-за уличных протестов сторонников независимости Каталонии против испанского правительства.

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