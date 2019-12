Во время матча «Барселона» – «Реал» зрители провели акцию в поддержку независимости Каталонии

Сепаратистская каталонская организация Tsunami Democratic организовала акцию протеста во время матча Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом».

На 56-й минуте сторонники независимости Каталонии, присутствовавшие на «Камп Ноу», выбросили множество резиновых мячиков желтого цвета. Одновременно болельщики кричали «Свобода!» Игру пришлось приостановить на несколько минут.

📸 - Hundreds of yellow balls - which refers to Catalunya’s color - are being thrown on the pitch.



Camp Nou is making a statement. pic.twitter.com/BVZFs98zIz