Во время матча «Барселона» – «Реал» зрители провели акцию в поддержку независимости Каталонии

Сепаратистская каталонская организация Tsunami Democratic организовала акцию протеста во время матча Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом».
На 56-й минуте сторонники независимости Каталонии, присутствовавшие на «Камп Ноу», выбросили множество резиновых мячиков желтого цвета. Одновременно болельщики кричали «Свобода!» Игру пришлось приостановить на несколько минут.
Игра завершилась вничью 0:0.
Изначально матч «Барселона» – «Реал» должен был состояться 26 октября, но игру перенесли на середину октября из-за уличных протестов сторонников независимости Каталонии против испанского правительства.
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