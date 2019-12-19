«Бавария» обыграла «Фрайбург», «Шальке» и «Вольфсбург» разошлись миром

Так, футболисты «Баварии» нанесли поражение игрокам «Фрайбурга» (3:1) и вышли на третье место в таблице, набрав 34 очка. В другом поединке «Шальке 04» не смог победить «Вольфсбург» – команды разошлись миром (0:0).

«Боруссия» М, в свою очередь, одолела на домашней арене «Падерборн» (2:0) и продолжает занимать 2-е место. В ее активе 34 очка. Наконец, «Кельн» со счетом 4:2 одолел «Айнтрахт» и занимает 15-ю строчку.

Бундеслига. 16-й тур

«Фрайбург» – «Бавария» – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 16 Левандовски, 1:1 – 58 Грифо, 1:2 – 90 Зиркзее, 1:3 – 90 Гнабри.

«Фрайбург»: Флеккен, Кох, Хайнц, Гульде, Гюнтер, Хаберер, Хефлер, Франтц (Квон Чхан Хун, 54), Грифо (Боррелло, 76), Хелер (Шлоттербек, 90), Петерсен.

«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Киммих, Коутиньо (Зиркзее, 90), Дэвис, Гнабри, Алькантара, Перишич, Левандовски, Мюллер (Мартинес, 63).

Предупреждения: Мюллер (50), Левандовски (69), Алькантара (89).

«Боруссия» М – «Падерборн» – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 46 Плеа, 2:0 – 67, пенальти Штиндль.

«Боруссия» М: Зоммер, Янчке, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 80), Закария, Хофманн, Нойхаус, Херрманн (Джонсон, 88), Плеа, Штиндль (Тюрам, 78).

«Падерборн»: Цингерле, Коллинз, Янс, Шонлау, Килиан, Прегер, Василиадис, Гьясула (Цолински, 67), Хольтманн (Каули, 58), Мамба, Михель (Антви-Аджей, 86).

Предупреждения: Мамба (27), Янчке (33), Вендт (57), Шонлау (66), Василиадис (87).

«Вольфсбург» – «Шальке 04» – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 51 Кабак, 1:1 – 82 Мбабу.

«Вольфсбург»: Кастельс, Брукс, Мбабу, Руссийон, Тиссеран, Арнольд, Шлагер, Брекало (Штеффен, 65), Гилавоги, Жоао Виктор (Гинчек, 89), Вегорст.

«Шальке 04»: Шуберт, Кенни (Беккер, 90), Кабак, Миранда, Очипка, Калиджури, Сердар, Маскарель, Харит (Бужеляб, 81), Бургшталлер, Резе (Раман, 70).

Предупреждения: Тиссеран (60), Бургшталлер (90).