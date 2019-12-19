«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Кубка лиги, одолев «Оксфорд Юнайтед»

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Матч ¼ финала Кубка английской лиги «Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити» завершился в пользу действующего чемпиона Англии.

В составе горожан дубль оформил Рахим Стерлинг. Еще один гол на счету Жоау Канселу, который отличился в начале поединка.

Ранее в полуфинал соревнований вышла «Астон Вилла», разгромившая «Ливерпуль» (5:0).

Добавим, что еще два участника полуфинальных матчей определятся позднее.

Кубок лиги. ¼ финала

«Оксфорд Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 22 Жоау Канселу, 1:1 – 46 Тэйлор, 1:2 – 50 Стерлинг, 1:3 – 70 Стерлинг.

«Оксфорд Юнайтед»: Арчер, Мур, Лонг, Дики, Алекс Родригес, Баптист (Мусиньо, 87), Брэннаган, Фосу-Анри, Аджей (Сайкс, 57), Тэйлор (Мэкки, 75), Раффлз.

«Манчестер Сити»: Браво, Анхелиньо (Габриэл Жезус, 62), Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес (Гюндоган, 59), Стерлинг (Бернабе, 76), Харвуд-Беллис.