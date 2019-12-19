Зидан - о матче против «Барселоны»: Футболисты «Реала» сегодня заслуживали большего «Барселона» и «Реал» продолжают делить лидерство в чемпионате Испании.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру против «Барселоны» на «Камп Ноу».

«Мы были сконцентрированы на игре все 90 минут. Матч получился отличным, ему не хватило только голов. Мы должны были реализовать свои моменты, ведь у нас были хорошие возможности для этого. Мне жаль моих футболистов, они заслуживали сегодня большего», - цитирует наставника Marca.

Напомним, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона и «Реал» сыграли вничью 0:0. После этой игры обе команды имеют в активе по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Барса» находится выше по дополнительным показателям. Идущая третьей «Севилья» отстает от лидеров на пять очков.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Алавесом» 21 декабря, а днем позже «Реал», также на своем поле, встретится с «Атлетиком».