Вальверде - о ничьей против «Реала»: Гости провели отличный матч «Барселона» и «Реал» продолжают делить лидерство в чемпионате Испании.

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после игры против «Реала».

«Очень напряженная игра, каждая из команд провела матч со спадами и более удачными отрезками. Высокий прессинг «Реала» стал проблемой для нас. Но когда мы преодолевали этот прессинг, то у нас возникали моменты. Мы играли перед своими болельщиками, поэтому на нас давила необходимость победить. Могу сказать, что «Реал» провел отличный матч», - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.

Напомним, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона и «Реал» сыграли вничью 0:0. После этой игры обе команды имеют в активе по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Барса» находится выше по дополнительным показателям. Идущая третьей «Севилья» отстает от лидеров на пять очков.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Алавесом» 21 декабря, а днем позже «Реал», также на своем поле, встретится с «Атлетиком».