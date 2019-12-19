Рамос - об игре против «Барселоны»: В ворота соперника не назначили два явных пенальти «Барселона» и «Реал» продолжают делить лидерство в чемпионате Испании.

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал ничью против «Барселоны» на «Камп Ноу».

«Было два явных пенальти. Мы увидели это в перерыве. Но мы не в состоянии изменить ситуацию, есть VAR… Наша команда сражалась до последнего, хотелось бы и дальше так выступать», - приводит слова Рамоса As.

Испанец провел 43-й матч в составе «Реала» против «Барселоны». Защитник стал рекордсменом по этому показателю.

Напомним, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона и «Реал» сыграли вничью 0:0. После этой игры обе команды имеют в активе по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Барса» находится выше по дополнительным показателям. Идущая третьей «Севилья» отстает от лидеров на пять очков.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Алавесом» 21 декабря, а днем позже «Реал», также на своем поле, встретится с «Атлетиком».